Shakira recibe críticas por despedirse de su fallecido ex suegro, Fernando de la Rua

18:51 Colombiana le dedicó posteó a ex Presidente argentino que murió a los 81 años.

Luego de que se confirmara la muerte del ex Presidente argentino, Fernando de la Rúa, una de las famosas que lo recordó fue su ex nuera, Shakira.

"Fernando querido,

Te has ido para siempre amigo.

Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos.

Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba.

Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido.

Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida.

Te quiero amigo,

Shakira.

Shakira mantuvo su relación con Antonio de la Rúa durante 11 años.Desde el año 2000 hasta poco después del Mundial de Sudáfrica 2010.

Varios fueron los comentarios negativos que recibió la colombiana por su posteo. Shaky te cuento que una lucha que no peleo mucho fue la de garantizar el derecho a comer. En Argentina De la Rúa nos hizo mierda, nos cago de hambre"; "38 muertos en su estado de sitio! Recortes a los jubilados; corralito! Un tipazo el Fernando!"; "Que dolor leer esto como Argentina. Este tipo no es querido en nuestro país"; "Dicen q todos son buenos con sus seres más cercanos, porque en Argentina se cago 40 millones de Argentinos y se llevó 38 muertes x su grandioso estado de sitio. La Argentina no te llora", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la cantante; Hubo muertos, hambre, suicidios en su gestión.