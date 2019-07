[VIDEO] Daniel Alcaíno se siente "amarrado" en Canal 13

Luego de que Canal 13 avisara que no tiene contemplada otra temporada del estelar Vértigo, Diana Bolocco se fuer a Mega y despidieran el libretista de Yerko Puchento, Jorge López. Daniel Alcaíno se quedó solo en la estación y con contrato hasta fines de enero del 2020.

El último proyecto en que participó fue la teleserie La reina de Franklin y planea traer de vuelta a Yerko en el teatro, pero en la estación no tiene posibilidades de estar al aire."Estar en la banca a mí no me sirve de nada (…) Es una situación que se la he planteado al canal, les he dicho, ‘oye, cortemos esto'", le comentó el actor al programa Intrusos de la Red.

"Yo creo que este año sin pantalla fue llenando esta olla a presión, esta máquina que es Yerko Puchento",reafirmó.

"Para mucha gente suena como ‘te siguen pagando un sueldo por hacer nada’, sin embargo yo estoy amarrado en este momento, porque Jorge ya salió y tenemos muchos proyectos en otros canales, no solamente en el humor, también hay otros personajes, series", comentó.

Alcaíno se siente de manos atadas ante las ofertas que recibe de otras casas televisivas."Nos quieren en otros canales, en TVN nos quieren con proyectos, también en Chilevisión. En temas estelares nos quieren en Mega", detalló Daniel.