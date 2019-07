[VIDEO] Aída Nizar compartió video defendiendo la masturbación en Resistiré

La concursante española de "Resistiré", Aída Nizar compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece masturbándose y donde defendió la práctica ante sus compañeros en el encierro.

En el registro, en respuesta a Laura Prieto, quien le preguntó qué estaba haciendo, la española dijo que "me acabo de masturbar mi vida. No tiene ni idea de lo que es orgamo de una misma". "Gózate a ti misma y no necesitarás contención".

Nizar la publicación dijo que "adoro la masturbación" y mandó un mensaje a sus seguidores: "como la adoras tu que me lees, que me escuchas, que me cotilleas, con la diferencia que tu no lo dices".