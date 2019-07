[FOTO] Camila Recabarren le dedicó tierno poema a su novia

Camila Recabarren sorprendió en redes sociales tras publicar una fotografía junto a su pareja Dana Hermosilla y la hija de ella, llamada Isabella.

En la imagen salen las tres disfrutando de la marcha del Orgullo que se realizó hace unas semanas atrás. La modelo, además escribió un texto para su polola.

"Amo esta fotografía junto a @de_isabella y su hermosa madre @danahermosilla que me robaron el corazón, le hice un poema, me da vergüenza pero aquí se los dejo". "Cuando ella apareció en mi vida coincidió justo que dejé el alcohol. Porque se transformó en mi trago favorito y me embriagó de amor" expresó la ex chica reality.

Además añadió que "es una adición que no puedo dejar de consumir delicada como una copa de cristal y que te quiebres nunca voy a permitir”.

Los seguidores de Recabarren no tardaron en entregarle su apoyo. "Que viva el amor franco,honesto,transparente y por lo tanto de verdad", "Lindas" le comentaron.