Actriz Daniela Nicolás mostró los efectos de la enfermedad que afecta su piel

16:19

Varios son los famosos nacionales que sufren problemas a la piel como cualquiera,por ejemplo María Elena Swett que hace un tiempo compartió en sus redes que sufre de psoriasis.

Ahora fue el turno de la actriz Daniela Nicolás, que usó su Instagram para contar que no todo es perfecto y que todos tenemos problemas con los que lidiar, en su cso una enfermedad autoinmune que afecta su piel.

"En los tiempos que estamos viviendo, más que nunca deberíamos mostrarnos tal cual somos. Para mí ahí está lo lindo, en nuestras imperfecciones, diferencias.Cuando les conté hace un tiempo que tenía una enfermedad autoimmune, me llegaron miles de mensajes -hasta hoy- de los cuales muchos eran de mujeres contándome que encontraban cuatico que tuviera algo, porque siempre me veía bien en las fotos. Incluso muchas me decían que les daba lata ver que una siempre se viera tan “perfecta”, siendo que ellas tenían problemas similares al mío y se avergonzaban.

Es por eso que hoy decidí mostrarme tal cual soy. Con mis manchas, mis dolores y todos mis problemas. Porque NO somos perfectos!!!!!!!!!!!! Pero cuál es el problema? Ninguno!!! Solo aprender a querernos como somos!"

"No dejemos que las redes sociales nos consuman con ese afán de mostrar la vida perfecta. Yo soy así, como me están viendo ahora. Y puse la primera foto porque me gusta, así como las que vienen. Me estoy abriendo para mostrarles que no tiene nada de malo ser diferentes, al contrario!!!!! Y créanme que esto para mí tampoco es fácil, pero es momento de dejar los estereotipos de lado!", comentó la ex actrix de TVN.

El posteo no tardó en superar los 20 mil me gusta y recibir el apoyo de famosos como Camila Stuardo, Cristián Sánchez, Isidora Urrejola, Begoña Basauri y Pangal Andrade.