Critican al actor Jason Momoa por haber subido de peso

La revista Us Weekly publicó unas fotografías del actor Jason Momoa durante sus vacaciones en Italia y las redes no tardaron en criticar al protagonista de Aquaman por ya no tener un cuerpo tonificado como el superhéroe.

El artículo comparaba el cuerpo de Momoa con el de cualquier papá promedio. "Me parece que no tiene los mismos músculos que Aquaman", publicó un usuario. "Tiene un cuerpo de padre, no de Aquaman" y “Oh, dios mío... ¿dónde están sus abdominales?", fueron otros de los comentarios sobre la foto de Momoa.

Entre los proyectos que tiene en carpeta el ex Game of Thrones está la película Dune y la secuela de Aquaman que llegaría a la pantalla el 2022. También se rumorea que podría hacer un remake de la cinta de Sylvester Stallone, Riesgo Total de 1993.