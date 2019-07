Chiqui Aguayo reemplazará al Rumpy desde el lunes en "El chacotero sentimental"

Chiqui Aguayo era una escolar cuando El Rumpy irrumpió en la radio local en 1996 con "El chacotero sentimental", programa que, para la comediante, marcó a su generación y que la próxima semana tendrá la misión de conducir.

La panelista de "Muy buenos días" reemplazará desde el lunes 15 de julio por una semana a Roberto Artiagoitía en el programa de radio Corazón. Y para eso lleva varios días preparándose junto al locutor Eduardo "Pape" Salazar -que la acompañará- haciendo ensayos y recibiendo llamados reales para foguearse como consejera sentimental.

"Creo que va a resultar súper bien, hemos tenido súper buena respuesta de la gente", dijo Aguayo. "Es muy entretenido escuchar las historias de la gente, tratar de ayudar es bien bonito", agregó.

Aunque ya había hecho reemplazos en radio, Aguayo confesó que le dio "susto" cuando la llamaron "porque reemplazar al Rumpy no es como reemplazar a cualquier otra persona, es como una institución el Chacotero".

Pese a que dice que no llega con serrucho en mano porque "el Chacotero es del Rumpy", confiesa que "me encantaría poder seguir haciendo radio". "Es como un sueño que uno tiene desde chica, me acuerdo que con mi hermana jugábamos a hacer radio", reveló.

Aunque aclara que no le han ofrecido nada a largo plazo, la comediante coquetea con la posibilidad y admite que "para mí tener un programa en la Corazón sería increíble, encuentro que es una radio de las más populares en Chile, me gusta la música que tocan, todo". "Es sólo un reemplazo de una semana pero me lo tomo muy en serio", aseguró la "Chiqui", que desde el lunes estará de 14.00 a 16.00 horas dando consejos en la radio.