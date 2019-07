Gigi Martin reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 7 años

11:16 “Como adultos tenemos que prevenir que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas”, aseguró el comediante, insistiendo en que hasta hoy no ha logrado olvidar lo sucedido.

“Recuerdo que tenía 6 años, 7 años y yo fui abusado… a los 7 años… y lo voy a contar con lujo de detalles para que la gente en su casa haga conciencia de que a los niños no hay que dejarlos un segundo solos“, contó el comediante, Gigi Martin, en nuevo capítulo de “La Divida Comida”.

El ex Melón y Melame aseguró que nunca podrá olvidar lo ocurrido con un hombre al que ayudaba a hacer juguetes de madera y que se quedaba en su compañía porque su madre trabajaba.

“Él me engatusaba, yo me acuerdo de su cara, de todo… era joven, debe haber tenido unos 30 años. Me hacía cariño y me decía ‘te vas a tirar en la cama… ponte de guatita así y mira el reloj que está ahí en el velador’ y yo recuerdo su cara, el reloj, me acuerdo de todo y jamás en la vida se me va a olvidar”, relató.

Martin precisó que no fue víctima de una violación, pero sí de abuso. Por lo mismo, llamó a los adultos a tener consciencia sobre los niños y niñas y no dejarlos nunca solos.

“Como adultos tenemos que prevenir que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas”, concluyó.