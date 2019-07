Joche y el quiebre con "los cordobeses": " Todo ese grupo inmundo que yo creí que eran mis amigos"

José Luis Bibbó, Joche, contó la verdad del quiebre de la amistad entre el llamado grupo "los cordobeses", los trasandinos que hace unos años alcanzaron fama en el país tras participar en el reality Mundos Opuestos.

"Me pasó con todo ese ambiente que cuando fue el reality todos se colgaron como que eran cordobeses y (en realidad) todos eran porteños. No tengo nada contra los porteños…pero en el momento en que quizás tuve una recaída o pasándola un poco mal, no estuvieron a mi lado. Siento que son personas que van para donde calienta el sol", contó Bibbó en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

"Empecé a captar que me veían como una competencia y no como un amigo", recalcó.

Una de las grandes traiciones, fue cuando todos lograron un contrato con una marca telefónica, y según Joche un día lo llamó una de las trabajadoras de la empresa y le avisó que sus otros compañeros estaban tramando algo para dejarlo fuera del proyecto. Finalmente, la marca decidió sacar al resto y dejarlo solo a él.

"Todo ese grupo inmundo que yo creí que eran mis amigos”. (…) Loco, cómo se les ocurre hacer algo así, cuando yo fui el que los presenté (...) en el momento que más los necesité fue cuando más me dieron la espalda, entonces chao pescao’ (…) Para mí el perdón no es para todos", comentó.