Diego Boneta se fotografió con mascota de Mayte Rodríguez: "Me cacharon con la otra"

“Me cacharon con la otra”,ese fue el mensaje que escribió el mexicano Diego Boneta en una publicación de Instagram, en la que aparece el actor acostado junto a Naomi, la mascota de Mayte Rodríguez.

En el texto, añadió en inglés que encontró “finalmente alguien a quien le gusta abrazar tanto como a mí”.

La fotografía rápidamente alcanzó más de 250 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Entre ellos, se puede ver uno de su actual pareja, quien manifestó que en la captura hay “puro amor”. “Esta foto no me gusta, me encanta”, añadió utilizando varios emoticones.