"Game of Thrones" hace historia con récord de 32 nominaciones a los Emmy

Pese a que han pasado casi dos meses desde su final, "Game of Thrones" agiganta su leyenda. Su octava y última temporada no sólo fue la más vista desde su estreno en 2011, sino también la que batió el récord de la mayor cantidad de nominaciones al Emmy.

El fenómeno basado en las novelas de George R.R. Martin logró 32 nominaciones, devolviéndole a HBO el liderazgo que Netflix le había quitado el año pasado. Además superó el récord de "NYPD Blue", que en 1994 tuvo 27 candidaturas.

Y si el 22 de septiembre, en la gala de entrega del Emmy, se impone por cuarta vez como mejor serie de drama, se sumará al cuarteto más premiado de la TV: "Hill Street Blues", ''L.A. Law", ''The West Wing" y "Mad Men".

De las 32 nominaciones de "Game of Thrones", nueve están repartidas sólo entre las cuatro categorías que premian a actores y actrices de reparto y principales. En esa última es candidato Kit Harington por su papel de Jon Snow, quien compite con Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") Billy Porter ("Pose") y Milo Ventimiglia ("This Is Us").

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), en tanto, compite como mejor actriz de drama con Jodie Comer ("Killing Eve"), Viola Davis ("How to Get Away with Murder"), Laura Linney ("Ozark"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Mandy Moore ("This Is Us") y Robin Wright ("House of Cards").

Por otro lado, la ganadora a la mejor serie de comedia del año pasado, "The Marvelous Mrs. Maisel", encabezó el género con 20 nominaciones.