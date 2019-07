Ignacia Michelson aseguró que Laura Prieto la amenazó de muerte

A través de redes sociales, la participante de "Resistiré", Ignacia Michelson, se refirió a la enemistad que tiene con la ex Yingo, Laura Prieto.

Según consignó AR13 , Michelson, en una historia de Instagram y respondiendo a la prgunta "¿Por qué le tienes tanta mala a Laura?, ¿qué te hizo?", abordó el tema.

"Me trató de pegar y me amenazó de muerte, cosa que no mostraron. ¡Sospechosa la wea!", escribió Michelson.