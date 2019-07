El dolor de los hermanos Caniggia: se separaron sus padres

Alex y Charlotte son populares personajes del reality Resistiré de Mega y del programa de MTV,Caniggia Libre. Hoy siguen siendo noticias pero por temas familiar.

Tras meses de especulación en Argentina se confirmó que los padres de los jóvenes están separados hace un año y ocho meses. La información la dio el abogado de Claudio Paul Caniggia, ex jugador de fútbol.

"Hace mucho tiempo Claudio está solo deambulando por Buenos Aires. Siempre lo he visto solo, con muchos amigos. Y siempre compartiendo deportes, no otras cosas", informó el abogado Fernando Burlando.

Caniggia se encuentra de vacaciones en San Pablo, Brasil, junto con Sofía Bonelli, una modelo de 26 años. En los últimos días los padres de los chicos reality han estado en la polémica luego de que Mariana Nannis, ex del jugador y madre de sus hijos, aseguró que el ex deportista tiene problemas de adicciones a las drogas y ya estaría cansada de que su ex se muestre públicamente on otras mujeres.