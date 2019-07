Kel Calderón respondió a quienes criticaron el look que mostró en San Pedro de Atacama

La influencer Kel Calderón, se defendió en su cuenta en Instagram de los cuestionamientos que recibió por la misma vía, por el look que mostró en una visita a San Pedro de Atacama.

Hace unos días, Calderón subió una fotografía a la red, en la que su aspecto fue criticado por sus seguidores. "Linda, vas de compras o a pasear. Mínimo unas zapatillas y un buzo"; "Tan top, en el desierto y con mucha cartera de piel"; "menos mal que llevaste cartera", fueron algunos de los comentarios.

En una nueva publicación, Calderón apuntó a esos comentarios y dijo que "para las personas que les molesta la forma en que me visto ... ¿por qué? si yo me siento cómoda y no molesto a nadie? Yo no juzgo a nadie que ande con zapatos de trekking o de parka.

"No le veo nada de malo a vestirse como te sientas mejor en la situación que sea", añadió Kel, invitando a sus seguidores a opinar.