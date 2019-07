Kevin Spacey es absuelto de cargos de agresión sexual

Los fiscales del estado de Massachusetts han retirado los cargos criminales que el actor estadounidense Kevin Spacey enfrentaba por una supuesta agresión sexual contra un hombre de 18 años hace más de tres años.

El caso fue abandonado este miércoles, más de una semana después de que el acusador se negara a declarar sobre la pérdida de un teléfono celular que, según la defensa de Spacey, contenía información que demostraría la inocencia del actor.

Spacey fue acusado el año pasado de haber agredido sexualmente a un ayudante de camarero en un bar de la ciudad de Nantucket en 2016. Fue el único caso criminal que se ha presentado contra el actor desde que su carrera se arruinara a raíz de una serie de denuncias por conducta sexual inapropiada.

El año pasado el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de haber intentado seducirlo en 1986, cuando tenía 14 años. A raíz de esa declaración, más de 30 hombres aseguran que fueron víctimas de acercamientos sexuales por parte del actor. Esta situación lo llevó a declarar su homosexualidad y a ingresar a una clínica de rehabilitación.

Desde que se conocieron los hechos Spacey ha visto naufragar su carrera tras perder el papel protagónico y ser eliminado de la serie de Netflix, House of Cards y también de la película All the Money In the World (2017),película de Ridley Scott que decidió volver a filmar las escenas del personaje de Spacey, reemplazándolo por Christohper Plummer.