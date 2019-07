Catalina Pulido: “La cagué, di jugo y lo asumo”

La actriz Catalina Pulido habló con La Tercera, sobre el episodio de su detención en el camino a Farellones, en el que increpó a los carabineros que realizaron el control, situación que tuvo como consecuencia su despido de La Red.

Ello, luego de que al día siguiente de la situación, la actriz abordó el caso en “Intrusos” y justificó su accionar.

Recientemente, Pulido echó pie atrás y, mediante un comunicado que publicó en redes sociales, se desmarcó de los dichos de su ex compañera de labores, Alejandra Valle, quien criticó a Carabineros y los calificó como “cerdos y ladrones” en redes sociales.

En la conversación con La Tercera, Pulido dijo que “recién estoy teniendo conciencia de lo que pasó. Recién hoy estoy más tranquila y he podido dormir las últimas dos noches, porque estuve toda esta semana sin poder dormir, sin comer, un poco zombie, en parte por el trauma por lo sucedido”

“Está también el post-trauma de las redes sociales, de ver las burlas, algo que involucra directamente a mi familia. Y mi cesantía actual que también es dolorosa, porque yo soy una persona sola, que me hago cargo de mi casa sola y tengo que parar la olla como sea”, añadió la actriz y panelista de TV.

Pulido además reveló que se ofreció a entregar disculpas públicas en su ex canal “pero no se pudo”. “Soy un ser humano que lo está pasando mal. Podemos reírnos y todo, yo sé que fui poco clara, un poco insistente, histérica, pero nunca mi intención fue agredir ni insultar a Carabineros. De hecho no lo hice. Tengo mucho respeto por la institución, mi hermano es uniformado”, añadió.

La actriz también dijo que no debió haber abordado el caso en televisión inmediatamente después de los hechos. “No me debería haber expuesto porque no estaba bien. No había dormido, estaba con sedantes intravenosos porque había sufrido una lesión importante”.

Sobre todo el episodio, Pulido dijo que “la cagué, di jugo y lo asumo. Ya me han apedreado suficiente, soy un ser humano y me equivoco, tengo días buenos y días malos, y siempre me he resguardado mucho por lo mismo”.

“No tengo una explicación de por qué me nubló tanto una situación de la que podría haber zafado de forma mucho más inteligente”, agregó.