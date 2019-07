Patricia Maldonado a Alejandra Valle por críticas a Carabineros: "Una da la cara, si en la vida hay que ser valiente"

La panelista del matinal Mucho Gusto, Patricia Maldonado, criticó con dureza a la periodista Alejandra Valle luego de que escribiera contra Carabineros en su cuenta de Twitter por detención de Cata Pulido.

La opinóloga comentó en su programa radial "Sin Límite", que “yo no puedo entender que una periodista con 5 años de carrera no pueda medir lo que va a escribir. Es la animadora de un programa, tú no te puedes salir de esa manera”, lanzó la opinóloga.

Maldonado agregó que “más encima Catalina Pulido dijo que no la representa (…) La han hecho un picadillo en las redes sociales, las tuvo que cerrar. Lanza la bomba y se va a Perú. No poh Alejandra Valle, si la gracia es que una da la cara, si en la vida hay que ser valiente. ¿Qué saco yo con tirar un peñascazo a alguien y arrancarme o tocar el timbre y salir corriendo?”.

Además, añadió que “en mi opinión Alejandra Valle cometió un error que le va a costar muchísimo sacárselo de encima, muchísimo”.

La panelista del programa matutino también se refirió a las medidas tomadas por los ejecutivos de La Red y manifestó que “¿qué va a pasar con la Alejandra Valle? ¿o porque es periodista tiene carta libre para decir lo que se le para el trasero? Dentro del periodismo también tiene que haber gente que le diga ‘no, un momentito comadre, usted la embarró'”.

"Mi opinión es que La Red, así como le gusta inmiscuirse en los problemas de la gente, la lógica es que hayan emitido un comunicado de prensa. ‘Nosotros no avalamos esto’… opinó Patricia Maldonado.