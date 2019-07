Marcela Vacarezza y Diana Blocco ya no son consuegras

El late de TVN, No culpes a la noche”, tuvo una noche de madres e hijas. Marcela Vacarezza asistió junto a su primogénita, Martina Araneda; mientras que Savka Pollak hizo lo mismo con Savka Martínez

Fue ahí donde Vacarezza que ya no es consuegra con Diana Bolocco y Cristián Sánchez ya que no sigue la relación de su hija menor c, Florencia (15), con el hijo de la animadora de Mega, Pedro Cisternas.

Al ser consultada sobre el romance que duró casi un año la esposa de Rafael Araneda fue escueta, "terminó esa relación".

De todas formas las familias siguen siendo tan amigas como antes."Pero seguimos amigos de ellos, terminaron perfecto, es súper buen cabro, súper buena onda", concluyó Vacarezza.