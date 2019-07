Camila Recabarren: "No me quiero quedar en el rol de la buena para el chiste, la loca y nada más, quiero entregar algo más"

Sin saber que coanimaría un programa en uno de los canales grandes de la televisión abierta, Camila Recabarren (27) comenzó hace tiempo a prepararse. Recurrió a un fonoaudiólogo y a una coach que la capacitaron para lo que ocurrirá este lunes, cuando la exMiss Chile y chica reality debutará como comunicadora.

Recabarren fue la elegida por Chilevisión para coanimar junto a Jean Philippe Cretton "Tu vida tu historia", programa que irá en vivo de lunes a viernes entre 16.30 y 18.30 horas, en el que ella buscará en Google y en redes sociales la información disponible sobre un invitado, que será consultado respecto a esos resultados de búsqueda.

La primera en ser escrutada será Marisela Santibáñez, a quien Recabarren admite que "siempre he querido conocerla, así que se me va a salir todo mi lado fan porque me gusta conocer famosos". "Ya pero igual me voy a poner más seria, más profesional", dijo entre risas al teléfono a hoyxhoy.

Es algo muy positivo en mi vida, en mi carrera que siento que ya tiene que despegar. Es lo que siempre quise pero creo que hay que pasar por las diferentes etapas. Partí en un reality, de hecho partí de extra; fui a varios castings, pero siempre clara con mi meta, que es transformarme en comunicadora. No hoy día, sino que el día de mañana, porque me falta un montón, hoy estoy comenzando recién. Eso sí, siento que nada me apura. Me he preparado harto por mi cuenta, sin saber para qué, me estaba preparando. En el tema fonoaudiológico, estoy con coaching y creo que todo eso ya desde el lunes me va a servir mucho.

Estoy súper nerviosa, porque siempre tengo las ganas de hacerlo bien pero obviamente van a pasar cosas: una porque está en vivo y otra porque estoy comenzando. No tengo miedo eso sí a equivocarme porque me voy a levantar mil veces si es necesario y siempre me voy a quedar con las críticas constructivas y a las otras voy a hacer oídos sordos no más. Tengo ganas de hacerlo bien y eso me pone nerviosa, pero estando ahí me voy a relajar. Soy de las que funcionan más espontáneamente, entonces la pantalla en vivo a mí me hace muy bien.

Sí, me llamaron por mi forma de ser, quizás me han visto en Instagram, mi forma más natural. Pero también quiero agregarle algo más para que se note que tengo las ganas de crecer. Tampoco me quiero quedar en el rol de la buena para el chiste, la loca y nada más, yo quiero entregar algo más a cambio.

Cada vez nos estamos complementando más porque es algo que se va a ir dando con el tiempo. No es de la noche a la mañana que nos vamos a caer bien y vamos a tener una complicidad, pero yo creo que eso se va a lograr porque ya nos caemos muy bien, nos hemos comunicado súper bien a pesar de que no nos conocemos tanto.

Además de su debut en la animación Camila Recabarren prepara por estos días su estreno en las letras. La influencer, que suma más de dos millones de seguidores en Instagram, publicará con la editorial Penguin Random House un libro que ya está escribiendo. "Ya para el segundo semestre lo queremos lanzar", contó y detalló que "es una biografía, así que quiero que sea un libro súper positivo, contar desde mi historia lo que me ha pasado y al final llegar a que se puede ser feliz, en busca de la felicidad siempre".