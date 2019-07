Catalina Pulido denunció ser víctima de acoso durante 21 años

11:17 La actriz en conversación con Bienvenidos, dijo que es víctima de la práctica por parte de una persona que fue de su entorno, con quien no tiene relación sanguínea y que "se ha dedicado a hacernos como familia la vida imposible". Añadió que el hecho no justifica su reacción ante Carabineros, episodio del que dijo sentir "vergüenza, mucha vergüenza".

La actriz Catalina Pulido dijo ser víctima de acoso, por parte de una persona cercana a su entorno, en conversación con el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, en medio de una charla con los panelistas del espacio, a raíz de la polémica por su detención y posterior despido de La Red.

Pulido dijo que no busca justificar la actitud que tuvo ese día, donde incluso forcejeó con un carabinero y planteó por ese episodio, "estoy afectada, tengo vergüenza, mucha vergüenza".

"Tengo una persona muy cercana a mi entorno, no es familiar, no es sanguíneo, que durante 21 años se ha dedicado a hacernos como familia la vida imposible", dijo la actriz y añadió que al momento de su detención "colapsé, colapsé. Siempre me he mostrado súper firme, segura. Es un mecanismo que tengo, necesito mucho ponerme la coraza antes de mostrarme frágil".

Sobre el caso de acoso que la aqueja, Pulido dijo el caso pasó a la justicia y aseguró que "fui una mujer violentada".

La actriz entregó algunos detalles sobre la la situación con posterioridad y dijo que "involucra a la gente que más quiero, pero tiene que ver con una persona que no tiene nada que ver conmigo sanguíneamente. Me alejé de esa persona por las constantes agresiones, pero ahora ya se han dado de forma reiterativa con el resto de mi familia".