Kel defendió a Raquel Argandoña tras críticas de "Nano" Calderón: "Nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo"

Kel Calderón usó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su madre Raquel Argandoña. Todo esto, luego de que su hermano “Nano” Calderón la criticara con duras palabras, asegurando que “en su vida va a volver a poner un pie en mi depa”.

Incluso, aseguró que su familia no incluye a la ex panelista de Canal 13. “Para mí, mi única familia es mi padre, mi pareja, mi abuela, la Nancy y mi club. Respecto a mi vieja, yo no paso tiempo con ella y no tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así”, agregó en su cuenta de Instagram.

Fueron estos dichos, desatados después de un video compartido por Argandoña, los que motivaron a Kel a publicar en su cuenta de Instagram los sentimientos que alberga por su madre. “Agradezco todas las mañanas haber tenido la suerte de que me hayas tocado como mamá y de tenerte viva a mi lado para poder disfrutar de tu energía, para poder ser testigo de esa fuerza incontrolable en todo lo que emprendes”, comentó.

E incluso añadió: “Recuerda que nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo y que yo voy a estar siempre siempre siempre a tu lado. Te adoro mamá”, concluyó la egresada de derecho.