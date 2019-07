Lorenza Izzo apareció en Playboy para promocionar película con Brad Pitt y Leonardo de Caprio

La actriz nacional Lorenza Izzo realizó una sesión de fotos y entrevista para Playboy por la película Erase una vez en América la nueva cinta del director Quentin Tarantino y donde la compatriota comparte elenco con Brad Pitt y Leonardo Di Caprio

Izzo da vida Francesca Capucci una italiana que se relaciona con Rick Dalton (Di Caprio). "Mi personaje no está inspirado en una persona real, es un homenaje a distintos tipos de gente. Francesca es una actriz italiana, tiene una alegría de vivir. Tarantino es conocido por hacer estos personajes femeninos potentes y no lo que esperas de una mujer, y ella entra en esa categoría".

La hija de la ex modelo Rosita Parsons quedó fascinada con el director norteamericano. "Tarantino es un verdadero mago en la forma en que escribe. Es ante todo uno de los novelistas más excepcionales de su generación. Creo que es la forma en que cuenta las historias, de una manera que no esperas".

La actriz nacional comentó que no tiene problemas con los desnudos. "Encuentro que el cuerpo femenino es una de las cosas más bellas en el mundo. Una vez que te sacas todo, las ropa,lo que llevas, descubres quien eres. Yo fui enseñada a no estar empoderada por quien eres. Yo luche con desórdenes alimenticios y autoestima mientras crecía. Ha sido mucha terapia llegar a aceptar mi cuerpo y a mí. Entender que quien soy es suficiente. Hoy, estoy totalmente cómoda con quien soy por dentro y por fuera".

Además se refirió a su separación del director Eli Roth. "Con el matrimonio y divorcio, las cosas cambian un montón. Como que la vida te cobra un impuesto. Tuve la suerte de que mi ex marido es un ser humano maravilloso. Tuvimos la mejor relación posible. Amo a ese sujeto. Quiero decir, es increíble y lo admiro. Aprendi tanto de nuestro tiempo juntos, que ahora aprendo un montón de como exes".

También sorprendió al comentar sus expectativas a futuro en carrera. "Creciendo en Chile, me gustaría ver superhéroes latinos en la pantalla. Siempre he dicho que me encantaría ser Bond, pero no quiero ser una chica Bond. Relamente estoy tratando de manifestar eso en ser".