Valentina Roth denunció filtración de video íntimo

Valentina Roth usó sus redes para denunciar a un usuario que estaba filtrando un material ntimo de ella. "Hans está subiendo fotos íntimas mías esta wea, hijo de p... va a ir a tribunales más el video que sales pegándole a una mujer", escribió en sus historias la bailarina sobre las acusaciones de @Hanskilman a quien denunció y logró que le cerraran la cuenta.





Posterior,Roth subió historias respecto al mal rato que debe soportar por estos episodios. "Todo lo que está pasando me da mucha lata, le mandé un video a un ex y que él lo haya filtrado, se lo haya mandado a la Adriana (Barrientos), la Adriana se lo haya mandado a Hans,sacaron un pantallazo, lo subieron. Menos mal yo ya saqué el pantallazo que Hans lo había subido a su Instagram, así que uno tiene que ir a la PDI.Voy el día lunes por cibercrimen que no le va a ir muy bien pero me da mucha lata esta situación, me siento afectada pero no me va a cagar mi viernes (...) Inhala y exhala Valentinita", repitió.