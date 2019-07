Clausuraron el circo de Ruperto en Estación Central por ruidos molestos

Según informó el matinal de la Red, Hola Chile, varios habitantes de Estación Central denunciaron el circo de Ruperto, el querido personaje de Cristián Henríquez por ruidos molestos en la comuna.

“Dijo que trabajaba con volumen medio, y eso mentira. El año pasado sucedía lo mismo, pero no era tan potente. Ahora retumba más los vidrios de las piezas. Yo no tengo algo contra el circo, pero él nos pasó a llevar con el sonido. El año pasado nos pasó a llevar con su avioneta que pasaba hasta bien tarde”, dijo Felipe, vecino del sector. Motivos suficientes para que la municipalidad decidiera clausurar la carpa de Ruperto.

A pesar de que el alcalde de la comuna no quiso referirse al tema,el programa de La Red se contactó con Cristián Henríquez.“Nosotros trabajamos en volumen siempre moderado. No se acercó nadie más que personas de la municipalidad al circo. Detrás de esto hay mucha gente que trabaja, hay gente que tiene que comer", comentó el comediante.

La situación laboral de sus empleados sumados a los temas técnicos para llevar a cabo las funciones son las actuales preocupaciones del querido actor de Morandé con Compañía.

“Menos que este volumen no se puede porque el show sale pésimo. Además, este es un evento público, se trabaja así. Nadie de los vecinos se ha acercado a mí o a alguno de mis representantes. Nosotros queremos saber por qué se nos negó el permiso de funcionamiento. Por qué no se hacen las cosas como se deben hacer”, añadió Ruperto, dando a entender además que no cerrará el circo.