Carla Ballero confesó intento de suicidio

Carla Ballero estuvo de invitada en el programa Podemos Hablar donde confesó el intento de suicidio que realizó el año 2016, tiempo después de que estuviera detenida por robar en una tienda comercial.

"Traté de quitarme la vida, pero no me resultó (...) Me lo tomé todo y me metí al baño y entraron mis hijos (...) Yo después desperté y habían hartas personas, eran doctores. Y yo tenía las manos amarradas. Entra mi papá y mi hermana, me dijeron 'tú te vas a ir tres semanas internada'. Entonces yo les dije 'sáquenme de acá porque yo internada no me voy. Tengo tres hijos,ustedes creen que lo que hice fue verdad? Fue una estupidez, yo ahora me voy a la casa inmediatamente' (...) Me fui y desde ese día dije basta", comentó.

Viñamarino detalló la forma en que decidió encaminar su vida. Yo sentí, dije, fue cuando me desperté 'mis hijos, qué estoy haciendo' (...) Y pasaron varias cosas porque a mis hijos les he tenido que explicar todos, más encima son evolucionadísimos a un nivel impresionante.'Mamá por qué estuviste presa?' , 'mamá qué hiciste' y googlean. Mis hijos vivieron cosas que no tenían que vivir y en un momento dije voy a vivir. No por ellos, por mí, que no em quiero y me cuesta,pero lo voy a hacer. Porque definitivamente no los voy a dejar aquí".

Al ser consultada por Julián Elfenbein si hoy se quiere, Ballero no dudó. "Me quiero harto más, muchísimo más".