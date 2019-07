Kenita Larraín reveló que Luis Miguel le hizo una escena de celos por Luis Fonsi

María Eugenia Larraín estuvo entre las invitadas a Podemos Hablar, el estelar de Chilevisión. En la priemra parte del programa, cuando se les pregunta si tienen algo que declarar, Julián Elfenbein le preguntó a la rubia si era verdad que Luis Miguel le había hecho una escena de celos por bailar con Luis Fonsi el año 2009 en Viña.

"Efectivamente yo estaba en el segundo piso de la Ovo- discotheque de Viña- y de repente llegó Carlos Lara que yo lo conocía de hace mucho tiempo y es el representante de Luis Fonsi y me saludó, yo estaba con unas amigas. Me presentó a Luis Fonsi.Y me dice '¿oye vamos a bailar?' y yo le dije que bueno. Fuimos al primer piso y la típica que se hacían círculos y todos bailando. Y la segunda parte, sí es verdad",explicó la modelo.

Luego Elfenbein insistió si era efectivo que el astro mexicano se puso celoso con la noticia. "Me preguntaron qué había pasado, me pidieron explicaciones, porque salió en la prensa. Salió en Perú primero, la persona que se le cayó el cassette fue una participante de la competencia internacional, que yo nunca había visto. Parece que ese día ella estaba en la Ovo. Ella faltó a ala verdad porque dijo que estábamos a los besos y no fue así",comentó Larraín.

Fue ahí cuando el animador de Chilevisión el pidió más detalles de la situación. " (Fue)En persona. Me preguntó, no le gustó mucho (..) Le expliqué, no es machista, estuvo bien que me preguntara. Le conté la verdad que lo de los besos era falso y que me había sacado a bailar, que habíamos bailado en grupo".