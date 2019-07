"Por fin la pude ver": Cote López fue al estreno del "Rey León" a 12 años de la polémica con Pinilla

"No me sigan invitandoooo... Ya la vi. No quería decirlo (...) para que si me van webear , webeen con ganas digo yo, no?", fue el mensaje que escribió Coté López en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde aparece posando con la publicidad de la película el "Rey León".

La modelo asistió a una función privada donde se estrenó el film junto a sus hijas, y se dio el tiempo para bromear y recordar la anécdota que vivió hace 12 años cuando estuvo en medio de una polémica con Mauricio Pinilla.

Según comentó a LUN fue el mismo Luis "Mago" Jiménez quien le pidió que llevara a sus hijas al cine. "Se rió, pero no me dijo nada (...) Por fin la pude ver", agregó.