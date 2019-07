Carla Jara reafirmó dichos contra Cathy Barriga: "Conmigo no fue así de dulce ni de rosada como ella lo muestra”

Carla Jara habló sobre la polémica generada con Cathy Barriga, luego de que asegurara que la actual alcaldesa de Maipú “tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones. Entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la ‘ay, ti-ti-ti, que soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada’”.

Fue en el estelar “Podemos Hablar”, donde comentó que se llenó de críticas luego de sus palabras. “Yo fui muy criticada por las palabras que dije en La Divina Comida, porque también yo soy muy sincera. A mí me cuesta mucho ser cínica, me cuesta mucho poner caritas con alguien que en realidad no me agrada y no me gusta. Sí soy respetuosa, sí escucho y respeto a la gente que opina distinto a mí”, dijo.

Además, replicó que en esa oportunidad le preguntaron qué opinaba de Cathy Barriga). “Yo dije y fui súper clara en decir que yo no tenía nada que decir de ella como alcaldesa, porque no sigo su carrera, tampoco me interesa (….)Ahora aprovecho de aclararlo, porque mucha gente me escribió criticándome y tratándome pésimo. Unos si salían como ‘qué bueno que fuiste capaz de decir algo’. Y otros como ‘oye, no te metas con ella. Ya vas a andar por Maipú y te vamos a pillar’, ¿cachai? Un poco amenazando súper heavy porque había dicho mi opinión”, contó.

Y además profundizó en que “ella fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público, ¿cachai? Nos fuimos a comerciales y en comerciales ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Rony y él era un muy buen amigo mío. Yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad”, agregó, retirando que “conmigo no fue así de dulce ni de rosada como ella lo muestra”.