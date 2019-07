Carla Ballero respondió a críticas por participación en programa de TV: "Me expongo toda la vida, qué me importa"

Distintas reacciones generó en redes sociales la participación de Carla Ballero en el programa “Podemos Hablar”. Muchos usuarios aseguraron que la conducta de la modelo fue errática, al igual que sus comentarios, llegando incluso algunos a criticar al programa por “exponerla”.

Fue la misma Ballero quien habló de los comentarios con Página 7, donde aseguró que su mi Instagram está lleno de mensajes pero que no los lee. “No me importa. Creo que lo dije en el programa, yo vivo mi vida. No ando pendiente de la respuesta de la gente porque no es mi intención", dijo.

Además, comentó que tuvo una buena experiencia. “El programa fue súper bonito para mí. Yo soy esa persona que vieron ahí, pero no lo vi, no me veo, voy a ser sincera", comentó.

Con ello, insistió en que la decisión de ir fue solamente de ella. “Yo voy, disfruto, hablo lo que quiero y punto final (…) me expongo toda la vida, qué me importa. Me da lo mismo lo que dice la gente. Yo no le explico nada a nadie”, remató.