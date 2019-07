[LOOK DE HOY] Lisandra Silva

La presentadora y modelo cubana asistió al Versace Collection y eligió un look primaveral. Algo que ella define que se puede usar para un brunch, una boda, un cumpleaños o una cena de aniversario.

"El vestido es plisado en la parte de abajo y drapeado en el busto. También usé zapatos de cuero con aplicación greca en el taco".

"Como accesorio usé unas joyas Swarovski de la última colección. Eran dos anillos, un reloj, los aretes y el collar. Algo bien delicado".

"Jean Bohus me hizo el pelo, con ondas y no se tardó tanto, uno 15 o 20 minutos, no más que eso. En el pelo me gusta variar".

"El maquillaje me lo hizo KeverStar y fue algo no tan recargado, con un color nude en los labios. Era un maquillaje de día".