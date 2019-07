Tonka Tomicic respondió a declaraciones del padre de ex pareja: "Es falso"

Con molestia recibió Tonka Tomicic las consultas sobre el reportaje emitido por Me late de TV+, donde recaban información sobre el pasado amoroso de la animadora.

En específico, uno de los entrevistados fue Luis Duvauchelle, padre de Ives, quien según la producción era pareja de la modelo.

"Vivió con nosotros casi 15 años. Para nosotros fue un duelo y para mi hijo fue fatal. Por eso que le mando a decir que es una ingrata", aseguró.

Sin embargo, Tonka negó los dichos de su ex suegro. "La historia que me cuentas (no la he visto) es falsa", comentó a La Cuarta, asegurando que siempre vivió en su casa.

"Afirmar que yo me fui a vivir a otra casa a los 14 años y no reparar en este punto y no decir nada al respecto, sería una falta de respeto a mi mamá, a mi papá y a mi nona, a toda mi familia", agregó.