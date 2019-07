Doble de Vin Diesel queda en coma tras accidente en rodaje de nueva Rápido y Furioso

Un triste accidente enluta la filmación de Rápido y Furioso 9. Joe Watts, el doble de acción cayó desde una altura de nueve metros, cuando grababan una escena en un set de Warner Bros Studios en Hertfordshire, Reino Unido. Tras el incidente, se suspendió de inmediato la grabación, y se trasladó al actor al hospital Royal London Hospital.





La prometida de Joe Watts, Tilly Powell, confirmó el hecho en sus redes sociales."Espero que entiendan que no puedo responder a cada mensaje individualmente. Escribo esto para contarles a todos. Joe sufrió una lesión grave en la cabeza y se encuentra en un estado de coma inducido. Está estable y estará monitoreado toda la noche", se lee en su publicación en la red social.





"Le quiero muchísimo y mi corazón está destrozado. Él tiene a toda su familia y a sus amigos a su lado para ayudarle a superar esto", escribió.





La caída se produjo al romperse un cable de seguridad. Vin Diesel se encontraba en el set de rodaje cuando se produjo el accidente, y sufrió un "shock total", reveló una fuente al diario británico The Sun.





"Hubo jadeos y gritos cuando el pobre hombre golpeó el suelo. Fue horrible y obviamente todo quedó captado por la cámara. La grabación se entregó a la policía […] Todo se ha cerrado en el set y la filmación se ha detenido", añadió.





Hasta el momento la compañía Warner Bros no ha realizado ningún comunicado. En un reporte, la Policía de Hertfordshire confirmó que el incidente se produjo en los estudios de la Warner Bros del área residencial de Leavesden, Hertfordshire.





Joe Watts es un doble de acción británico que participó en producciones como Game of Thrones, o en películas como Spider Man Far From Home, Johnny English Strikes Again, Jurassic World o Mission: Impossible-Fallaout.