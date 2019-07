Alejandra Valle tras salida de La Red: “Hace rato venía pensando en hacer otro tipo de periodismo”

La periodista Alejandra Valle, quien este martes acordó su salida de La Red, se refirió en LUN al fin de su trabajo en la señal privada, luego de sus comentarios contra Carabineros en Twitter, por los que posteriormente ofreció disculpas.

“Los acontecimientos del último tiempo apuraron de alguna manera una decisión que yo venía pensando. No quiero renegar del canal que me dio un montón de oportunidades, tampoco de Intrusos, que es un programa que quiero mucho, pero hace rato venía pensando en hacer otro tipo de periodismo, que a mí me importa más en este momento”, dijo Valle.

De su futuro, la periodista sostuvo que “soy una chilena que ha sido afortunada, no todos tienen la fortuna de tener un colchón”.

“Esto es igual para mí que cualquier otra persona. Con un sueldo menos, como pasaría en cualquier casa, hay que apretarse el cinturón como dijo mi marido y seguiremos adelante”, dijo Valle.