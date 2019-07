Ingrid Parra rechazó la repetición de "Infieles": "Ahora todo el mundo se cree con derecho a opinar, no tengo por qué bancarme esa mala onda"

12:02 La actriz abordó la reposición del espacio de Chilevisión y dijo que no la tiene tranquila, debido a la proliferación del uso de las redes sociales, tema que casi no existía cuando grabó para la producción. "A mí me afectan los comentarios desubicados en Twitter, Facebook o Instagram", explicó.