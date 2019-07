Daniella Chávez arremetió contra el Fantasma Figueroa: “El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada”

La modelo Daniella Chávez, respondió por Twitter a los dichos del entrenador de O’Higgins, Marco Antonio Figueroa, quien ayer aludió a las críticas que la conejita playboy realiza al juego del cuadro del cual es hincha.

Según consignó La Segunda, Figueroa dijo en una conferencia de prensa que “hay una señorita que se dice hincha de este club, que dice que todas las veces el equipo no juega a nada. Me encantaría que viniera acá, pero vestida si, y que me enseñe lo que sabe de fútbol”.

En su cuenta en redes sociales, Chávez dijo que “es una vergüenza como se expresa (Figueroa) y que está más pendiente del Twitter que de jugar bien. Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa”.

“Y disculpa @ghostfigueroa si me gusta @OHigginsoficial. Disculpa si doy mi parecer sobre las cosas. Mi opinión es la de muchos. El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada y hace noticia por buscar polémicas Y anda más pendiente de Twitter como Abumohor”, añadió la modelo.

Además Chávez mostró un pantallazo donde muestra que para ella, la cuenta en Twitter del DT de los de Rancagua se encuentra bloqueada.