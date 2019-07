Aylén Milla adelanta las tendencias para la primavera-verano

Quedan dos meses para que llegue la primavera y las tiendas comienzan a presentar las nuevas colecciones de ropa. Según afirmó Aylén Milla, quien estudió Diseño Textil en Argentina, “los colores que más se van a utilizar es el lila y el verde pastel, hay que tener una prenda de esos colores”. Ella agrega que esos colores vendrán en satín y también en gasa: “Se llevarán con estampados y transparencias”.

La modelo trasandina además dijo que el estilo vaquero será una delas principales tendencias en zapatos. “Las botas cowboy serán moda incluso en verano. Se van a utilizar cortas o más largas. Se pueden mezclar con un vestido o con short, están full tendencia en Europa y en todas partes. Lo bueno es que se pueden usar tanto en verano como en invierno. Con un short queda un look muy canchero”, afirmó en el lanzamiento de los productos de belleza Bath & Body.

Milla también anunció que el stiletto dejará el protagonismo. “Está quedando un poco de lado, aunque es un clásico y siempre hay que tener uno. Pero los tacos se están usando más cuadrados, que son muy cómodos para nosotras. Amamos el taco cuadrado. Las zapatillas se están usando mucho también, con vestidos largos o cortos. Puede mezclarse con un vestido de gasa con zapatillas y queda muy cool. Está autorizado”, afirmó.

La fashionista indicó que el crop top, que fue la estrella de los últimos veranos, “sigue pero con alguna aplicación. Tiene que tener algo en las mangas que le dé volumen. Los que son súper pegados al cuerpo y sin mangas, ya no. Lo bueno es que te hace ver con más cintura”.

Hay una tendencia que ha ido ganando terreno en el último tiempo, se trata de la mezcla de colores fuertes y Aylén Milla señaló que llegó para quedarse. “A mí me encanta el fucsia con el rojo, por ejemplo. Otra opción es el lila con el anaranjado, son colores arriesgados que antes no se usaban, pero en primavera quedan muy bien y levantan el look. Los monocromáticos también serán tendencia, es decir vestirse completamente del mismo color”.

Eso sí, advirtió que para utilizarlos hay que saber elegir bien las prendas. “La precaución es la saturación del color. Hay que fijarse en las proporciones. Por ejemplo, un pantalón rojo con una blusa fucsia queda bien si te pones uno de tiro alto y la parte de arriba más a la cintura o tipo crop top. Eso te va a alargar de inmediato. También puede ser una falda alta. Ahí puedes mezclar los colores”, cerró.