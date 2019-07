Aseguran que chica ex Calle 7 es el nuevo amor de Alexis Sánchez

Mientras Mayte Rodríguez disfruta su relación con Diego Boneta, todo indica que Alexis Sáchez ya se ha recuperado del quiebre con la hija de Carolina Arregui. Aunque el jugador del Manchester United tiene como recuerdo la decoración que le hizo la rubia a su hogar.

Según el programa Me Late prime el seleccionado nacional ya no estaría soltero y estaría conociendo a una ex chica de "Calle 7". "Tengo entendido que está saliendo con una chica del mundo del espectáculo", reveló el periodista Luis Sandoval en el espacio.

"Yo entiendo que se están conociendo", agregó. Mientras que "Huevo" Fuenzalida entregó el detalle crucial. "¿Es verdad que se le vio con Cata Vallejos? Ella podría decorar de nuevo esa casa", dijo.

Ante los rumores, Catalina Vallejos salió aclarar la notica cuando fue replicada por el Instagram @copuchaschilensis. "¿Qué hablan? Infórmense antes de dar una información. ¡Estoy SOLTERA! ¡Y no estoy saliendo con nadie! Qué lata que inventen antes de preguntar a la fuente directa, y siendo que es una información totalmente FALSA",comentó.

Por estos días Vallejos disfruta de unas vacaciones en Europa.