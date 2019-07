Coté López y su adiós a Chile: "Siento que se me parte el alma"

Luis Jiménez dejó Palestino vuelve a los Emiratos Árabes para jugar en el Ittihad, Jiménez donde dirige el técnico nacional José Luis Sierra. Junto a él también parte su familia y su mujer María José López quien postéo un emotivo escrito donde valora los afectos con los que se reencontró en su estadía en el país, además del cariño de sus seguidores.

"Y llegó la hora de decir adiós?? ... siento que el nudo en la garganta no detonará jamás ??...viví 13 años afuera y me sentía fuerte sola, pero bastó menos de un año acá...estar con todos mis seres queridos para acostumbrarme a ellos, a la compañía y a su cariño, siento que se me parte el alma??.... pero voy donde el amor de mi vida???? gracias por todo , gracias por tanto! A mi familia, amigos y a mis seguidores me voy feliz( y feliz tb que pude conocer a muchos de Uds en los eventos ??)me voy con el corazón llenito de amor y muy agradecida??".

El escrito no tardó en supera los 40 mil me gusta.