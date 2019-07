Marcelo Díaz compartió fotografía familiar tras revelación de Millaray Viera sobre el fin de su relación

"Es un momento muy complicado familiarmente hablando", dijo Millaray Viera en entrevista con revista Paula, refiriéndose al fin de su relación con el diputado Marcelo Díaz.

La pareja estuvo junta por 7 años, tiempo en que criaron juntos a la hija que tienen en común, pero también a las niñas que nacieron en sus relaciones anteriores.

Fue una fotografía de ellas, la que compartió el parlamentario en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje. "Por sobre todas las cosas. All You Need Is Love", escribió.

En la imagen aparece su hija mayor Javiera, Celeste y Julieta, la hija de Millaray y Álvaro López.