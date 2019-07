"Me trata de ‘morsa’, de ‘gorda de mierda’": Pamela Leiva recordó difícil discusión con Angélica Sepúlveda

12:17 "Yo hoy día con Angélica y lo digo de todo corazón, han pasado diez años. No la voy a juzgar a ella por un acto que cometió hace diez años atrás", comentó la ex participante del reality 1810.

Pamela Leiva contó en el programa “Podemos Habla” los dolorosos momentos que vivió en el reality 1810 de Canal 13 que se emitió en 2009. Entre esos episodios el que más la marcó fue una discusión con Angélica Sepúlveda, donde la participante oriunda de Yungay la trató con duras palabras e insultos.

“Independiente que ella pudiera tener sus razones, que era una tontera, al final estábamos en un juego, en una competencia. Yo había nominado a uno de sus amigos y era como él o yo. Yo lo nominé a él. Ella se enoja y me insulta porque yo era una carga para el equipo. Me trata de ‘morsa’, de ‘gorda de mierda’. Y lo que se vio en televisión fueron un par de minutos”, contó.

Incluso, aseguró que los improperios siguieron hasta la madrugada. “Como que empezó en la nominación y terminó a las tres de la mañana cuando ya te apagaban la luz. Y me acuerdo que me dijo ‘¡tú no participaste en esta competencia porque eres gorda! ¡Y porque hubieras quebrado los palos, rasca, gorda de mierda, morsa!’. Y me gritaba así y yo recibiendo todo esto. Yo corrí al baño, y ahí entra el Coca y me dice ‘tú viniste aquí por tu familia, por un cambio de vida’. Yo lloraba”, agregó.

Tras esto, aseguró que quiso renunciar al reality, pero fue contenida por una psicóloga presente para este tipo de hechos. Y aunque aseguró que fue un omento doloroso, insistió en que no guarda rencor con Angélica.

“Yo hoy día con Angélica y lo digo de todo corazón, han pasado diez años. No la voy a juzgar a ella por un acto que cometió hace diez años atrás. Yo imagino que hoy día ella es otra persona. Esa persona que existió hace diez años atrás hoy día no es real, no está. No sé quién es hoy, pero a mí me sirvió mucho para crecer”, concluyó.