La emotiva despedida de Faloon Larraguibel a Jean Paul Pineda

23:40 El ex Coquimbo Unido parte al fútbol colombiano y su pareja le dedicó un sentido mensaje en Instagram.

El futbolista Jean Paul Pineda parte a Colombia para jugar en el Atlético Bucaramanga, luego de un lapso en Chile, donde su último club fue Coquimbo Unido.

Faloon Larraguibel realizó una emotiva despedida a su pareja mediante su cuenta en Instagram y dijo que "nuevamente aflora el mismo sentimiento, parece dejavú pero no lo es, nuevamente te alejas de mí y tus hijos, nuevamente te vas para seguir cumpliendo metas y sueños"

"Nuevamente te vas para poder darles un buen futuro a tus hijos y a pesar de que todo esto es absolutamente válido para dejarte partir, no puedo negar que se me parte el alma, una parte de mi se va y ese eres tú. Te amamos por siempre. Éxito en esta nueva aventura" escribió la ex Yingo.