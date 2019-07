“Naná”, ex MasterChef disparó contra Daniela Castro: “Prometió que iba a estar conmigo, que no me abandonaría”

Eliana Hernández, más conocida como “Naná”, participó en el programa “No Culpes a la Noche de TVN, donde aseguró que Daniela Castro, la ganadora de MasterChef, no cumplió con algunas promesas que le hizo y que finalmente no ha seguido hablando con ella.

“No la he visto más desde que me invitó al lanzamiento de su primer libro y ahí me prometió que iba a estar conmigo, que no me abandonaría, que me iba ir a ver y qué se yo. Puras promesas de buena educación digo no más”, aseguró “Naná”.

"No me afecta mucho, porque pienso de que ella es joven, vive en Las Condes, yo vivo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (...) Y no me afecta en nada. Son palabras de buena conductora, pero lo pasé bien con ella. Me gustaría verla y recordarle todas las promesas", agregó.

“Nos hicimos una promesa con la Leonora, ella y yo. Cumplió porque la Leonora la obligó a que lo hiciera. Pero yo le dije que no, así no”, remató.