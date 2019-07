Patricia Maldonado sufrió robo cuando compraba en un mall: "La cara de ella la tengo aquí"

Patricia Maldonado contó en el matinal “Mucho Gusto” que fue víctima del robo de su celular cuando estaba en el Mall Alto Las Condes. La panelista aseguró que fue “perseguida por al menos 10 minutos” por una mujer “bien arreglada, en ningún momento tú entras a sospechar nada. Son verdaderas bandas que se organizan”, dijo.

“El celular mañana cumple una semana, está nuevo. Es un Samsung Galaxy Plus 10, el último, con mucha tecnología. Yo tengo con la compañía Claro el convenio. Tuve que ir a hacer una constancia para que se pueda ejecutar el seguro. La gente no lo hace porque encuentra que todo es muy engorroso. Yo voy a fiscalía”, aseguró.

Incluso, aseguró que vio “las cámaras y la cara de ella la tengo aquí”. “Yo salí a buscarla. La busqué por todo el mall para encontrarla y decirle con mucho amor ‘te regalo el celular’. No, esa no era mi intención. Yo agradezco a la vida y a mis seres queridos que no la encontré. Hubiera sacado una pésima parte porque era una mujer pequeña”, comentó.