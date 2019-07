Daniela Castro respondió a reclamos de la "Naná": "Lo encuentro injusto; cada una tiene sus tiempos y cosas"

18:18 "De todos los que le prometieron que estaría yo fui la única que lo hizo" dijo la ex ganadora del espacio sobre las quejas de la ex participante.

La cocinera y ganadora de la primera temporada de MasterChef, Daniela Castro, respondió a los reclamos que realizó la "Naná", ex participante del espacio, quien en un programa de TV dijo sobre ella que "prometió que iba a estar conmigo, que no me abandonaría".

En diálogo con Pagina7, Castro dijo que "lo encuentro injusto, porque cada una tiene sus tiempos y cosas. Yo con suerte veo a mi mamá porque trabajo ene".

"No me gusta andar tirando mala onda, pero las cosas no son así. Nosotras hablamos harto tiempo post programa. De todos los que le prometieron que estaría yo fui la única que lo hizo", añadió la ex MasterChef.

En su respuesta Castro también planteó que "qué lata que a mí que sí cumplí mi palabra se me pida aún más, cuando hay personas que jamás se preocuparon realmente de ella".

"Estoy tranquila porque he sido súper honesta, preocupada y atenta de corazón", agregó.