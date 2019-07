Nico Gavilán tras volver a eliminar a la “Soa Ledy”: “Quizás tuve suerte. Es bien azaroso”

Nicolás Gavilán, el jugador de Pasapalabra que ganó el episodio emitido la noche del martes, se refirió a las circunstancias en las que debió enfrentar por segunda vez a la profesora calameña Ledy Ossandón, luego de que la competidora denunció un yerro de Gavilán en la edición del lunes, lo que significó que se repetiera la competencia entre ambos.

El lunes Gavilán también se había impuesto, y consultado por LUN sobre si su segundo triunfo fue “justicia divina”, el jugador dijo “jajá, no, nada de eso. Quizás tuve suerte, es bien azaroso”.

“Para mí fue como cualquier capítulo. En realidad igual fue raro, porque Ledy es una buena jugadora siempre” añadió Gavilán.

Sobre el reclamo de Ossandón, que significó la repetición del duelo, el jugador dijo no haberse molestado pues “creo que es justo que se revisen los errores y se corrijan”.

“Si yo hubiera detectado un error lo hubiera dicho al tiro, no después de que terminara el capítulo. O capaz que ni siquiera lo hubiera dicho. Alguna vez una respuesta me causó duda, pero no lo dije”, indicó.

El competidor también dijo haber recibido mensajes con malos comentarios sobre Ledy Ossandón mediante redes sociales y planteó que “no sé como decirlo, con odio contra ella. A mí no me gusta eso”.

“Después de la revancha hubo pura buena onda, de hecho me dio consejos para enfrentarme al Rosco”, sostuvo.