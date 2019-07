Javiera Contador y “Fuera de Control”: Creo que no se había jugado antes con el revival de los 80, que fue súper bueno”

Por el culto que existe hasta hoy en torno a “Fuera de Control”, es difícil creer que la ficción de 1999 de Canal 13 perdió la entonces vigente “guerra de las teleseries”. Pero fue así. La historia que debutó el 8 de marzo de ese año, tuvo que competir con “La fiera”, de TVN, y no logró superar el rating de ese fenómeno.

Sin embargo, los años han sido buenos con la historia escrita por Pablo Illanes, que se ha convertido en una teleserie de culto.

Así lo demostró el trending topic de Twitter del lunes, cuando la señal de cable Rec TV reestrenó resmasterizada la ficción que protagonizaron Úrsula Achterberg , Paulina Urrutia, Luciano Cruz-Coke, Romeo Singer y Javiera Contador, quien no se sorprende pero sí se alegra con el culto.

En “Fuera de Control” la actriz interpretó a Valentina Cervantes, la buena del grupo de escolares santiaguinos que en 1987, durante un paseo al pueblo ficticio de Aurora, protagonizaron una mala broma que derivó en una venganza 12 años después.

Para Contador, el gran acierto fue haber apelado a lo retro. “A Pablo Illanes se le ocurrió esta cosa de revivir en el 99 los 80. Entonces tuvo toda esta cosa de Sarita Mellafe, Axel Schumacher, los pañuelos, Los Prisioneros”, opina la actriz. “Y es algo que creo no se había hecho, jugar con el revival de los 80 que fue súper bueno”, comenta.

“La historia era entretenida, porque la mala era muy mala, que era la Paulina; la Sarita Mellafe es como de culto porque estaba bien hecha. Había misterio, entonces fue una teleserie que en ese sentido era distinta a lo que uno había visto, yo creo que sobre todo por eso”, agrega.

La actriz recuerda que le tocaron largas temporadas de grabación en el sur, lo que hizo que ella y sus compañeros de elenco estuvieran “súper compenetrados”. Pese a que en la ficción se suponía que Aurora estaba a unas horas de Santiago, lo cierto es que “Fuera de Control”, fue rodada entre Chiloé y Puerto Montt. “Entonces éramos todos muy amigos”, recuerda.

Aunque dice le da “plancha” tener que recordar el éxito una teleserie de hace 20 años, también admite que “me encanta”. “O sea yo me acuerdo de ‘Fuera de Control’ y me acuerdo de mi despedida de soltera, me acuerdo de pedazos de mi vida también; lo pasé muy bien haciendo esa teleserie”, dice la actriz que, aunque admite que no está viendo la repetición en Rec TV, sí asegura que “igual me gustaría verla de nuevo”.