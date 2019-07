Paty Maldonado por dichos del marido de Alejandra Valle: "No entiendo por qué se meten"

La panelista de TV y conductora radial, Patricia Maldonado, se refirió en radio Agricultura, a la defensa que realizó el marido de la periodista Alejandra Valle, luego de que la profesional salió de La Red, por sus dichos contra Carabineros.

"O sea vuelve a avalar lo que dijo. No entiendo de repente... ¿te has fijado que hay mujeres que defienden a los maridos por la televisión y los medios de comunicación y no entiendo por qué se meten. Me cargan", sentenció Maldonado según informó La Cuarta.

La cantante, además se refirió a los dichos de Alejandra Valle, realizados tras la detención de la actriz y ex panelista de Intrusos, Catalina Pulido y planteó que "el escándalo que armó con respecto al carnet y el cinturón de seguridad, no tiene comparación con lo que dijo la señora Valle".