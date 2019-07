A un año de la filtración de su video sexual, Nelson Mauri reflexiona: “Hoy me siento agradecido de la situación”

18:00 EL ex chico Rojo también tuvo palabras para quien dio a conocer el registro.

El bailarín Nelson Pacheco, más conocido como Nelson Mauri, reflexionó acerca de la filtración de su video sexual y declaró: “Hoy me siento agradecido de la situación. Amo mi cuerpo, soy un hombre grande, me gusta el sexo responsable y estoy muy agradecido de cientos de seguidores que antes pensé no tener”.

Los dichos tuvieron lugar en su cuenta de Instagram, justo cuando se cumplió un año desde que la prensa de farándula lo tuvo en sus titulares tras el incidente.

“Nunca fue mi intención que el video se filtrara, sino solamente jugar un poco dentro de 4 paredes (…) Sé que hoy en día soy un ícono gay en mi país, gústele a quien le guste y seguiré sumando logros para volverme más ícono aún. No me queda más que agradecer todos sus piropos y cosas ricas que me escriben día a día", sostuvo Pacheco en la red social, texto que fue acompañado de una foto de él desnudo.

El ex chico Rojo también se refirió a quien filtró el registro y dijo: "Se vienen súper nuevos proyectos así que el personaje que quiso perjudicarme subiendo dicho vídeo (que sé muy bien quien es) no le va a quedar otra que seguir odiándome porque siempre seguiré sumando".

Finalmente, el ex panelista de SQP concluyó que “hoy veo la situación como que me hizo un favor. Así que nada más que agradecer y afirmar que resiliencia es mi mejor aliado”.