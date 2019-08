Berta Lasala hace su regreso a las teleseries en "Gemelas" como Maruca: "Es súper pesada, súper manipuladora pero divertida"

Han pasado casi seis años desde la última aparición de Berta Lasala en una teleserie. La actriz, que debutó en el género en 1995 en "Estúpido Cupido" (TVN), regresará a la pantalla chica este domingo en horario estelar en "Gemelas".

En la ficción de Chilevisión Lasala es Maruca, la mamá de Vicente Jesús "Vicho" Espinoza (Francisco Gormaz) y manager de su banda de cumbia ranchera, Vicho y las Gaviotas del Norte. Un personaje en clave de comedia que la actriz describe con humor como "insoportable". "Es súper pesada, es súper manipuladora, mala pero divertida, porque igual dice las cosas por su nombre", dice. "Es una especie de libro abierto, para algunas cosas, para otras no, porque es sinvergüenza, le gusta la plata, es caradura", añade.

Sobre su regreso a las teleseries, después de tanto tiempo, comenta que la tiene "feliz". "Me llamaron y fue como 'qué buena onda que me llamen', 'qué buena onda que resultó'", cuenta y vislumbra un buen futuro para la ficción que protagoniza Paloma Moreno como dos gemelas separadas al nacer. "Me tinca que le va a ir súper bien, no sé porqué, uno siempre dice eso pero esta vez como que veo que hay potencial aquí", prevé la actriz que describe a "Gemelas" como "una teleserie súper familiar".