El mensaje de la exesposa de Vidal: "Disfruta los momentos ahora porque no duran para siempre"

María Teresa Matus, la exesposa del jugador Arturo Vidal, mantiene una intensa actividad en la red social Instagram, donde cuenta con más de 280 mil seguidores.

Matus compartió imágenes de sus vacaciones y recientemente sorprendió con fotografías suyas en Ibiza.

Esta vez, la exesposa de Vidal compartió un enigmático mensaje en la red y escribió "enjoy the moments now because they don´t last forever" (disfruta los momentos ahora, porque no duran para siempre).

Tras la publicación, Matus recibió una serie de comentarios positivos de parte de sus seguidores.

Recientemente y en la misma línea de su nuevo mensaje, Matus había publicado imágenes suyas señalando que "el momento de ser feliz es ahora".